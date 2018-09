Skripal als saga James Bond

Poetin is veelal omringd door getrouwen, maar is niet met iedereen ’close’. Ⓒ EPA

Is het Kremlin het hoofdkwartier van een bijna karikaturale slechterik als in een James Bond-film, die het met een vilein plan tegen de rest van de wereld heeft opgenomen? Of heeft de 65-jarige Kremlinleider Vladimir Poetin de regie over zijn veiligheidsdiensten stilaan verloren?