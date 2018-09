Wu behoudt leiding op KLM Open

De 33-jarige Chinees had voor zijn tweede rondgang op golfbaan The Dutch in Spijk 66 slagen nodig. Hij maakte donderdag al indruk met een rondje van 64 slagen.

Wu is geen wereldtopper, al won hij al twee toernooien op de Europese Tour. De Chinees is de huidige nummer 344 op de wereldranglijst. Hij verdedigt zaterdag een voorsprong van drie slagen op de Engelsman Jonathan Thomson. De Schot David Drysdale en Chinees Hao-Tong Li moeten vier slagen goedmaken op de lijstaanvoerder. Max Albertus is voorlopig de beste Nederlander op de gedeelde vijftigste positie. Ook zijn landgenoot Mark Reynolds (61e plaats) mag zaterdag nog afslaan.

Wattel

Het KLM Open krijgt een nieuwe winnaar. Titelverdediger Romain Wattel stelde teleur met een gedeeld 88e plaats en voor hem is het toernooi al na twee ronden voorbij. De Fransman eindigde gelijk met de 18-jarige Nederlandse amateur Jerry Ji.

Harrington

De Ier Padraig Harrington, drievoudig majorwinnaar, staat voorlopig 21e. De Engelsman Lee Westwood, voormalig nummer 1 van de wereld, vindt zich na twee ronden terug op een 36e plaats.