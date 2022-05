Erdogan keert zich tegen NAVO-lidmaatschap voor Zweden en Finland

„We hebben geen positief oordeel. Scandinavische landen zijn als gasthuizen voor terroristische organisaties”, zei Erdogan. Hij beschuldigde Stockholm en Helsinki van „het herbergen van PKK-terroristen”, verwijzend naar de Koerdische Arbeiderspartij.

Voormalige leiders van Turkije hebben volgens Erdogan een fout gemaakt door Griekenland eerder toe te laten treden tot de NAVO. „We willen niet een tweede fout maken.” Als Turkije zich niet achter de eventuele aanvragen van Zweden en Finland schaart, betekent dit dat die landen geen lid kunnen worden van het bondgenootschap.

De Finse buitenlandminister Pekka Haavisto roept in een reactie op tot geduld en een stapsgewijze aanpak. Daarnaast stelt hij dat Turkije eerder positief zou hebben gereageerd. Haavisto en zijn Zweedse collega zijn zaterdag in Berlijn bij een informele bijeenkomst van de NAVO. Daar treffen ze ook hun Turkse ambtgenoot.

Erdogans opmerkingen komen ook als een verassing voor de Verenigde Staten, die Turkije om opheldering hebben gevraagd, meldt een topfunctionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is haar niet helemaal duidelijk of Turkije nu tegen toetreding is. Volgens haar hebben alle NAVO-leden goede relaties met de twee Scandinavische landen en komt het geschil zeker ter sprake dit weekend in Berlijn.

’Dankbaar voor steun’

President Joe Biden sprak vrijdag de Zweedse premier Magdalena Andersson en de Finse president Sauli Niinistö. Die laatste laat weten de volgende stappen van zijn land naar het NAVO-lidmaatschap te hebben doorgenomen en zegt dankbaar te zijn voor de steun van de Verenigde Staten.

Finland en Zweden hebben nog geen officieel besluit genomen over toetreding tot de NAVO, maar lijken daar wel toe te neigen. Dit weekend wordt meer bekend over of beide landen zich bij het bondgenootschap willen aansluiten. NAVO-chef Jens Stoltenberg zei eerder dat de landen snel lid kunnen worden.