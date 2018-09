Ooggetuige val Amsterdam: ’Hij riep: ik ben geduwd!’

Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - De bewoners van de Vlietstraat in Amsterdam Zuid hebben een zware nacht achter de rug. Een bizar geweldsincident, grote politieopkomst en een onderzoek hield hen wakker. De politie kwam af op een val uit het raam van tweehoog. Een zwaargewonde man op de stoep beweerde te zijn geduwd, aldus een getuige. De man is een dag later buiten levensgevaar en kort verhoord.