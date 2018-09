Haags restaurant en huizen om brand ontruimd

De brand was in de keuken ontstaan. Nadat het vuur was geblust, controleerde de brandweer het restaurant en de appartementen. De bewoners mochten daarna weer terug naar hun huizen. Door de brand zijn geen gewonden gevallen.

