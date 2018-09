Iedereen kijkt naar Florence - maar dit is ’supertyfoon’ Mangkhut

Mangkhut wordt inmiddels een supertyfoon genoemd, want hij is van de eerste, zwaarste categorie. De storm is bijna twee keer zo groot als Florence. De tyfoon bereikt windsnelheden van boven de 200 kilometer per uur, met uitschieters naar ruim 250 kilometer per uur.

Miljoenen Filipijnen wonen in het pad van de storm. De overheid in Manilla heeft hen gemaand thuis te blijven en zich voor te bereiden op zware regen en schade als gevolg van de wind. Enkele duizenden mensen zijn geëvacueerd.

Honger

De schade die Mangkhut aanricht, zal niet alleen op de korte termijn zijn. De tyfoon trekt over een gebied waar graan en rijst wordt geteeld, en de angst is dat oogsten deels of geheel zullen mislukken als gevolg hiervan.

Een Filipijn in het noorden van Luzon probeert te voorkomen dat de tyfoon er met het dak van zijn huis vandoor gaat. Ⓒ EPA

De gouverneur van de provincie die hierbij het zwaarst getroffen zal worden, vraagt daarom nu al om hulp bij de wederopbouw. „We hebben assistentie nodig van de overheid en zelfs de private sector”, aldus Manuel Mamba.

China

Mamba verwees ook naar de vorige supertyfoon die rampspoed en ellende aanrichtte op de Filipijnen. Tyfoon Haiyan trok in 2013 over de archipel en maakte duizenden slachtoffers, vooral als gevolg van overstromingen. Daar staat tegenover dat Mangkhut minder krachtig is en bovendien een gebied treft dat minder dichtbevolkt is dan het deel van de Filipijnen dat door Haiyan werd getroffen.

Na de Filipijnen trekt Mangkhut verder naar het westen en komt waarschijnlijk in het noorden van Vietnam of het zuiden van China aan land. Dan zal de tyfoon waarschijnlijk in kracht zijn afgenomen, maar het risico op grootschalige verwoesting blijft desondanks bestaan.

