Vluchten Schiphol volgende week vertraagd

,,Het sociaal plan van hun werkgever ProCheck is zwaar onder de maat”, zegt FNV-bestuurder Leen van der List. Deze zogeheten ‘profilers’ worden ingezet om verdachte passagiers op hogerisicovluchten voortijdig te spotten. ,,Dat is nodig in de strijd tegen terreur.”

,,Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bepaald dat deze beveiligers worden vervangen door technische middelen”, aldus een woordvoerder van Schiphol. Slimme camera’s en betere scans van personen en bagage maken de profilers volgens hem overbodig.

Topman Mart Vergouwen van het beveiligingsbedrijf zegt dat hij in een kort geding stakingen heeft proberen te voorkomen, maar dat de rechter acties heeft toegestaan.