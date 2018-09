Weer een nieuwe trend: ananasborsten

Enkele dagen geleden had The Sun de nieuwe ananas-voor-je-ontblote-borstentrend al door, maar vooral de laatste dagen stromen de nieuwe foto’s binnen.

Vrouwen plaatsen een kiekje van hun bovenlijf met enkel een goudgele rakker ervoor. Geen pils, overigens - wellicht is dat de volgende trend.

De ananasliefde lijkt niet voorbehouden aan een bepaald land, of een bepaalde streek. De vrouwen die de foto’s plaatsen, komen van over de hele wereld: van Brazilië tot Rusland, van Bali tot de Dominicaanse Republiek.

Geordie Shore’s Sophie Kasaei heeft de trend ondertussen een compleet eigen versie gegeven, door volledig naakt te poseren. De ananas wordt voor haar meest intieme lichaamsdeel geplaatst, terwijl perzikken de vrijgekomen plekken daarboven innemen.

Uiteraard duurt het niet lang voordat de trend wordt ingehaald door lolbroeken die er de spot mee drijven. Verschillende mannen, net zo mooi gevormd vaak, hebben hun eigen versie.

Dat de trend een lang leven krijgt, lijkt onwaarschijnlijk. Vermoedelijk is een volgende rage alweer in de maak. Volgens VICE is de omvang ervan dan ook te verwaarlozen; toch is de trend niet minder vermakelijk, vinden Instagrammers.