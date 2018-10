Rechters torpederen sterkere positie slachtoffer in strafproces

Dat staat in het advies van de Raad over het wetsvoorstel, dat De Telegraaf heeft ingezien en dat maandag naar buiten wordt gebracht. Slachtofferhulp Nederland is zeer teleurgesteld over de visie van de rechters.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming presenteerde in juni een wetsvoorstel voor uitbreiding van de slachtofferrechten. Het belangrijkste punt is de verplichte aanwezigheid van verdachten in de rechtbank bij de inhoudelijke behandeling van hun zaak en de uitspraak, zodat die bijvoorbeeld het slachtoffer kan aanhoren als dat gebruik maakt van het spreekrecht. De verplichte aanwezigheid geldt voor verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven.

Volgens de Raad voor de Rechtspraak druist dit voornemen in tegen het beginsel dat eenieder voor onschuldig dient te worden gehouden tot het tegendeel is bewezen. „Het spreekrecht is niet bedoeld om het slachtoffer in de gelegenheid te stellen een verdachte de les te lezen en alvast te ’straffen’’, zo schrijft de Raad in het advies. Bovendien, zo stellen de magistraten, is het maar de vraag of alle slachtoffers willen dat de verdachte aanwezig is als ze gebruik maken van het spreekrecht.

Bekijk ook: Slachtoffers willen dat rechters rekening houden met hun specifieke wensen