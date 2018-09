Tyfoon Mangkhut eist drie levens

De tyfoon verlaat in de loop van de ochtend het grootste eiland van het land, Luzon, waar de helft van de 105 miljoen Filipijnen wonen. De schade is enorm, bijna alle gebouwen zijn beschadigd. Volgens een overheidsmedewerker zijn veel daken weggewaaid.

De lokale autoriteiten waarschuwen voor modderstromen en overstromingen door de grote hoeveelheid regen die valt. Rivieren kunnen makkelijk buiten de oevers treden.

De windsnelheden op het eiland lopen op tot 330 kilometer per uur. Het is de zwaarste storm van 2018. Mangkhut, die op de Filipijnen Ompong wordt genoemd, trekt richting Hongkong.

In grote delen van de Filipijnen is de stroom uitgevallen doordat bomen op stroomkabels zijn gevallen. Reddingswerkers hebben nog niet de mogelijkheid gehad om de schade op het eiland goed op te nemen. Doordat omgevallen bomen ook veel wegen blokkeren, is het moeilijk de puinhoop op te ruimen.

Gouverneur Manuel Mamba van de provincie Cagayan zei kort voor de komst van de orkaan dat zo'n 36.000 mensen zijn overgebracht in noodopvangcentra. Hij stelde dat niet iedereen wilde vertrekken. ,,Er zijn mensen die zich hebben verzet omdat ze hun huizen wilden bewaken.''