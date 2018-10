Lappendeken van kloktijden dreigt bij afschaffen zomer- en wintertijd

Daarmee ligt chaos op de loer. Er moet sowieso een einde komen aan het verzetten van de klok, vindt verantwoordelijk Eurocommissaris Bulc (Transport).

Zij en haar collega Sefkovic (Energie) lichtten het eerder deze week door Commissie-president Juncker gedane voorstel gisteren toe in Brussel.

Of zomer- of wintertijd de standaard wordt, is nog lang geen uitgemaakte zaak. „We respecteren de keuze van de lidstaten”, benadrukte Bulc. Nederland heeft nog geen standpunt, en het is nog onduidelijk wanneer het onderwerp in Brussel op de agenda komt. Wel is duidelijk dat er contact zal worden gezocht met buurlanden om te overleggen hoe zij erover denken.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik is verbolgen dat er geen duidelijke keuze is gemaakt. „Het is nalatig van de Commissie om de keuze over te laten aan de landen. Zo werkt het dus niet”, zegt ze.

Voor haar is het onbestaanbaar dat straks in Duitsland een andere tijd kan gelden dan in Nederland. Maar dan moeten de landen er wel gezamenlijk uitkomen. Uit het EU-onderzoek over klok verzetten bleek dat een grote meerderheid van de respondenten voor de zomertijd als standaard is.

Maar eigenlijk is dat niet onze standaardtijd. Wetenschappers waarschuwden gisteren nog in deze krant dat de wintertijd beter bij ons bioritme past. Standaard de zomertijd zou betekenen dat het in de winter pas tegen tienen licht zou worden. Maar Duitsland neigt juist naar de zomertijd. Het ligt immers oostelijker dan Nederland, waardoor de zon er eerder opkomt.