Arnhem wil de herinnering aan Operatie Market Garden levend houden

Dirk Hoekendijk, erkend ’slagveldgids’ in Arnhem, laat het verleden herleven. „Pas als je in het terrein staat, voel je hoe het is gegaan”, vertelt de landmachtkolonel b.d. aan de oorlogstoeristen. Ⓒ Rias Immink

In de VS, Frankrijk en België is het de normaalste zaak van de wereld: slagveldtoerisme. Met souvenirwinkels die onderbroeken, knuffelbeertjes en broodtrommels met wapenschilden van legeronderdelen erop verkopen tot gidsen die rondleidingen verzorgen. In Nederland is het fenomeen nog bescheiden, maar duidelijk in opkomst.