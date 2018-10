Registratie BKR blijft vijf jaar aan je kleven

Als Theo begin 2015 een Playstation en router bij Wehkamp op afbetaling koopt, verwacht hij geen problemen. Maar vanwege een betalingsachterstand van €65 wordt de overeenkomst in het kredietinformatiesysteem van het Bureau Krediet Registratie (BKR) voorzien van de code A2, een ’negatieve registratie’ bij een kredietverstrekker die de schuld in één keer opeist. Theo betaalt de lening met rente en kosten terug, maar de negatieve registratie blijft in principe vijf jaar aan zijn naam kleven.