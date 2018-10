Halsema: Gebedshuizen sluiten als dat nodig is

Dat zou alleen gebeuren als daar „antidemocratische en anti-integratieve praktijken plaatsvinden”, zei Halsema, in een interview met zender AT5. „Dat gebeurt alleen in het aller- alleruiterste geval.” De burgemeester noemt al voorbeeld dat er meerdere keren haatpreken worden gehouden in een gebedshuis.

De burgemeester van Amsterdam wil wel eerder en beter in kunnen grijpen. „Als orthodoxie overgaat in fundamentalisme ben je niet meer beschermd door geloofsvrijheid.”

Overleg met groepen die niet voor gelijke rechten staan, is ook verleden tijd, zegt Halsema. „Mensen die de gelijkwaardigheid van man en vrouw niet serieus nemen nodig ik niet uit aan de bestuurstafels.”