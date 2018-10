’Kniesoren vinden koppeltjes irritant’

Het zijn vooral de zuurpruimen in de wereld die moeilijk doen over liefde op de werkvloer. En ik durf zelfs te beweren dat het vooral jaloerse mensen zijn die afgeven op stellen die elkaar in de liefde hebben gevonden tussen de werkzaamheden door. Nog sterker: als je al op je werk geen liefde kunt vinden, dan ben je er misschien wel helemaal niet geschikt voor.