Tjitske Reidinga: Mijn 3 jongens blijven het belangrijkste

Vijf jaar geleden maakten we al kennis met Doris, de charmante en ietwat onhandige vrouw met twee kinderen die zich na haar scheiding dapper door haar nieuwe bestaan twijfelt, stuntelt en ploetert. Na slechts één seizoen trok Net5 de stekker er al uit, maar nu is Doris terug op het witte doek

Met uiteraard weer Tjitske als haar vertolkster, die het leven van Doris 'heel herkenbaar' noemt. "Hier hoefde ik geen enorme transformatie voor te ondergaan", vertelt Tjitske die vier jaar geleden scheidde van Vincent Croiset (46), de vader van haar drie kinderen, en een relatie kreeg met Peter Blok (58).

Doris blijkt verliefd op haar beste vriend. Geloof jij in vriendschappen tussen man en vrouw?

"Op zich wel. Al denk ik dat 75% van die vriendschappen als een verliefdheid zijn begonnen, die door wat voor omstandigheden dan ook niet tot bloei is gekomen. Eigenlijk ligt aan de basis van elke vriendschap vaak een soort verliefdheid, ook tussen vrouwen.

Als je een leuke vrouw tegenkomt, kun je daar opeens ook helemaal vol van zijn. Dat het zo’n inspirerende ontmoeting is, met zulke leuke gesprekken. Dat je denkt: 'Wat een nieuwe energie' of 'Zij begrijpt me helemaal.'"

Had jij je het leven anders voorgesteld?

"Ik had nooit gedacht dat het zo zou gaan met mijn werk, nooit had ik me voorgesteld dat ik drie jongens zou krijgen en ik had ook nooit kunnen bedenken dat ik zou scheiden. Maar dat je je geen voorstelling kunt maken van het leven, is ook het leuke eraan.

Je hebt het leven helemaal niet in de hand. Ik word ongelooflijk moe van al die spirituele burgerlijke hipheidspraat, zoals 'We gaan herinneringen maken' en dat soort tegelwijsheden. Dan denk ik: 'Rot op, je gaat gewoon een wandeling maken en hopen dat het een leuke dag wordt!'"

Je werkt vaak samen met je geliefde, Peter Blok. Is het een running gag om steeds in elkaars producties op te duiken?

"Peter heeft in Doris een klein rolletje als mijn huisarts, we vinden het leuk om met elkaar te werken. Maar ik vind het afschuwelijk als hij naar mij komt kijken. Hij zegt het nooit van tevoren, omdat hij weet dat ik het eng vind als hij in de zaal zit. Het liefst zou ik willen dat hij helemaal niet komt. Andersom heeft hij dat trouwens ook."

Peter stelde vorig jaar in VROUW dat jullie relatie in rustiger vaarwater is beland. Ervaar jij dat ook zo?

"Zeker, ook omdat we net acht maanden vrij zijn geweest. Dat was nodig na al die drukke jaren waarin ik zoveel heb gewerkt en zoveel veranderingen heb doorgemaakt. Tijdens die woeste jaren heb ik zo’n negen toneelstukken gespeeld bij DeLaMar.

Het was soms keihard nodig om te praten over de scheiding; er moest publiciteit komen voor de voorstellingen. Om toneelstukken te verkopen moest ik dingen vertellen die ik eigenlijk niet wilde delen. Dat heb ik wel als zwaar ervaren."

Hoe heb je je daar doorheen geslagen?

"Doorbijten en hopen dat de interesse zou afnemen. Dat gebeurde gelukkig ook. Ik begrijp dat journalisten iets fijns op papier willen hebben. Zelf lees ik ook graag hoe mensen dat doen als ze gescheiden zijn, maar het is anders als je er zelf middenin zit.

Soms dacht ik: 'Ik ga toch niet in een interview over een komedie vertellen hoe wij het nu gaan doen met de kinderen?' Dan klonk het: 'Je moet ze wel iets geven.' 'Hoezo? Wie heeft dat bepaald?' 'Jij wil toch beroemd worden?' 'Nee, ik wil graag toneelspelen!'

Dat hele beroemd-zijn vind ik helemaal niks. Dat andere bekende mensen over hun privé-leven praten, betekent toch niet dat ik dat hoef te doen? Maar omdat ik op zich geen gesloten type ben, was niks zeggen ook geen optie. Na die ingewikkelde periode voelde ik: 'Nu wil ik wel een beetje klein leven.'"

Weet je nu hoe je moet omgaan met exen, kinderen, nieuwe partners...?

"Het is heel moeilijk daar iets over te zeggen omdat alle breuken anders zijn. Zelf vind ik dat alles zo ingesteld moet zijn dat de kinderen er zo min mogelijk last van hebben. Maar dat is makkelijk gezegd met zo’n leuke ex-man.

Omdat er ook mannen en vrouwen zijn die afschuwelijke dingen doen, durf ik dat eigenlijk niet hardop te adviseren. In het algemeen geldt voor samengestelde gezinnen: 'Geef het de tijd.'

De kinderen zijn voor mij het allerbelangrijkste en dat zal altijd zo blijven. Daar kan niemand aan tippen. Daar komt geen vader, man, ex of wat dan ook aan. En wat het beste is voor de jongens, is uiteindelijk ook het beste voor mij."

Het hele interview lees je in VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf).