Noren speuren ook onder water naar Arjen Kamphuis

Dat zegt assistent-politiechef Bjarte Walla in het Algemeen Dagblad.

Een visser vond afgelopen week in de fjord spullen van Kamphuis, waaronder zijn id-kaart. Enkele honderden meters verderop werd de opvouwbare kano van de Nederlander aangetroffen.

Als Kamphuis een ongeluk heeft gehad, dan zijn er twee mogelijkheden: of hij leeft nog en heeft hulp nodig, of hij is overleden. De politie houdt rekening met beide scenario’s, aldus Walla in het AD. Andere mogelijkheden zijn dat Kamphuis niet gevonden wíl worden en dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf.

De zaak-Kamphuis houdt de gemoederen in het noorden van Noorwegen aardig bezig. Het gebied staat vooral bekend om zijn overweldigende natuurschoon en niet om zijn reeks mysterieuze verdwijningen. Walla in het AD: ,,Er zitten zes tot acht rechercheurs op de zaak. We besteden er veel middelen aan, dit heeft grote prioriteit. Sinds maandag worden we bijgestaan door twee Nederlandse rechercheurs.”

Bij het legertje speurders wordt de komende dagen ook de Noorse kustwacht gevoegd: ,,Zij hebben apparatuur waarmee we een groter gebied kunnen doorzoeken. Ook onder water. Waar we precies naar zoeken? Naar elk spoor.”

