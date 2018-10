Vrouw steekt zichzelf in brand in ziekenhuis

Ⓒ GinoPress B.V.

ROERMOND - Op de afdeling spoedeisende hulp van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft zaterdagochtend een vrouw zichzelf in brand gestoken. Ze is daardoor ernstig gewond geraakt. Dat heeft Siska Boorsma, voorzitter van de medische staf van het ziekenhuis, meegedeeld.