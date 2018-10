Politie druk met vangst zwijntje

Het beest werd aangetroffen op de Kapittelweg. De politie en de inderhaast opgetrommelde eigenaar maakten gezamenlijk jacht op het dier. Na een korte klopjacht was het varkentje gewassen.

Het beestje, dat er in het verleden wel vaker tussenuit kneep, kon het niet waarderen dat het zijn vrijheid weer kwijt was en krijste de hele wijk bij elkaar. Met de eigenaar wordt bekeken hoe kan worden voorkomen dat het varkentje er in de toekomst weer vandoor gaat.