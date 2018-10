Brugse taxichaffeur schiet collega in de nek

Brugge is een toeristische trekpleister, maar de concurrentie in de taxibranche is er moordend. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Brugge - De moordende concurrentie in het Brugse taxiwereldje is vrijdagavond uitgelopen op een schietpartij waarbij een taxichauffeur in de nek is geraakt, terwijl hij twee buitenlandse toeristen op de achterbank had zitten.