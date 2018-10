Held wil geld zien voor redden kinderen uit hotelzwembad

Het hele drama aan de badrand van het Hotel Victoria Playa in Santo Tomas op Menorca heeft volgens Steven Tartt zijn hele vakantie verpest. En dat mag wel wat meer kosten dan een flesje wijn, vindt hij. Het was een traumatische ervaring schrijft hij aan vakantie-aanbieder TUI.

Tartt die het in zwembad dook om een jongen van zeven en een 6-jarig meisje te redden is woest. De badmeester lette niet op en werd ontslagen. Tartt had bij thuiskomst naar eigen zeggen zo’n last van de heftige gebeurtenis tijdens zijn vakantie in juni dat hij een week extra vrij moest nemen om er van bij te komen.

„Volgens TUI heb ik er zelf voor gekozen om in het zwembad te springen en dus is het mijn eigen verantwoordelijkheid. Had ik dan moeten toekijken en twee kinderen laten verdrinken, omdat het hotel iemand in dienst had die zijn werk niet deed? Ik zou er wel iets voor over hebben!”, schrijft hij.

Tartt wil, behalve de goedbedoelde fles wijn, financiële compensatie van TUI. TUI is onvermurwbaar. De vakantiegigant denkt hem eerder tegemoet te kunnen komen met psychologische hulp om de impact van het gebeurde te verwerken.