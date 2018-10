’Poepinfectie’ roept nog steeds vragen op

,,Ook ons eigen onderzoek toonde weliswaar een verhoogde hoeveelheid e-coli bacteriën aan in het resort, maar daar gaan mensen normaal niet aan dood. We willen daarom een second opinion. De Britten voeren nu zelf autopsie uit op de lichamen, die inmiddels in het Verenigd Koninkrijk terug zijn. We wachten op die uitslag voordat we formeel reageren”, aldus een woordvoerster van het Europese concern.

Bestrijdingsmiddelen op hotelkamer

Ook de familie van het gestorven echtpaar Cooper, 60-plussers, vertrouwt de zaak niet en eist volledige opheldering. Zo zou er sprake zijn geweest van giftige dampen door bestrijdingsmiddelen in kamers.

Steigenberger Hotels AG, de franchisegever van het hotel in Hurghada, zegt in een verklaring wel dat de Egyptische autoriteiten de kwestie hebben opgehelderd. ,,Hoewel het de vraag is of deze gasten echt ziek zijn geworden van eten dat is bereid in het Aqua Magic”, aldus topman Thomas Willms. Hij heeft opdracht gegeven om alle 130 hotels wereldwijd in de keten extra te gaan controleren op hygiëne. ,,Daar hebben wij al strenge voorschriften voor, maar die gaan we nog eens goed doornemen en waar nodig verder aanscherpen. Ook het personeel zal meer getraind worden. Iedereen moet zich bewust zijn van de risico’s. Veiligheid van toeristen staat voorop. Aan die kwaliteit doe ik geen concessie”, zegt Willms.

Thomas Cook heeft uit voorzorg 300 klanten uit het vijfsterrenresort aan de Rode Zee geëvacueerd en zal tot begin 2019 geen enkele boeking daar meer onderbrengen. ,,Eerst moet de doodsoorzaak 100% duidelijk zijn en het hotel dient aantoonbare verbeteringen aan te brengen om herhaling te voorkomen. Ook andere hotels in Egypte gaan we dubbelchecken.”

Een tiental Nederlandse toeristen is vorige maand eveneens in andere hotels ondergebracht. Thomas Cook is een grote internationale touroperator die de vakantie van veel Britse en Duitse mensen verzorgt, maar ook van Nederlanders.

