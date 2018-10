Foutje met festivaltickets AH

Tromp (31) verheugde zich net als duizenden anderen op shows van onder meer Anouk, Guus Meeuwis en Marco Borsato. In Eindhoven, Amsterdam en Zwolle vindt vandaag gelijktijdig het festijn plaats, waarbij artiesten met helikopters van plek naar plek vliegen. Rond twaalf uur stond ze aan de poort van het terrein in Spaarnwoude, maar naar binnen mocht ze niet.

„Er is iets met dubbele barcodes. En wij zijn niet de enigen hoor. Er staan hier zo’n veertig mensen die er niet in mogen”, zegt ze. De kaartjes van de groep vriendinnen zijn gekocht via de Albert Heijn. Met korting, die je kreeg bij twee kratjes Amstel. „Maar nu moeten we een nieuw kaartje kopen, zeggen ze hier. Sommigen doen dat, maar ik kan dat geld eigenlijk niet missen.”

Technische storing

„Er was inderdaad een technische storing met de kaartjes”, leert navraag bij de supermarktketen. Een woordvoerster laat weten dat toen het probleem aan het begin van de middag aan het licht kwam direct aan de organisaties is doorgegeven dat iedereen die een kaartje via Albert Heijn besteld heeft, gewoon naar binnen mag. „De organisaties weten het, de beveiliging weet het. De kaartjes zijn geldig, mensen mogen er gewoon in.”

En de mensen die al een nieuw kaartjes kochten aan de poort om door te mogen? „Die moeten even contact opnemen met de klantenservice. Dan gaan we het regelen.”