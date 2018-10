Orkaan blaast warm nazomerweer naar Nederland

Dat meldt Weerplaza. De kans op een datumrecord is groot. Het is maar één keer eerder voorgekomen dat het op 18 september 30 graden werd. In Maastricht werd het een enkele keer eerder op 19 en 20 september 30 graden. Na 20 september is het in Nederland nog nooit tropisch warm geweest.

Puffen op Prinsjesdag

Op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag dus, wordt het dus zeer warm met veel zon en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Het wordt waarschijnlijk niet de warmste Prinsjesdag. In 1947 liep de temperatuur op tot 32,0 graden. Dat gaan we komende Prinsjesdag waarschijnlijk net niet halen, voorspelt Weerplaza. In 1986 was het juist bibberen op het Binnenhof, het was de koudste Prinsjesdag tot nu toe.

Warme woensdag

Ook woensdag wordt het nog lekker weer met temperaturen tussen de 22 en 27 graden. Vanaf donderdag komen er weer wolken en buien dichterbij, maar wanneer ze Nederland bereiken, is nog onduidelijk.

Een enkel weermodel laat zien dat de wolken woensdagavond al komen. In een ander scenario wordt het donderdag ook nog zomers en duikt de temperatuur vrijdag pas weer onder de 25 graden.