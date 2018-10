Paus roept maffiosi op tot liefde

Franciscus herdacht op Sicilië een priester die in 1993 door de maffia werd gedood omdat hij de controle van de maffia over een van de ruigste wijken in Palermo bestreed. De paus leidde een mis voor 80.000 mensen in de havenstad.

Veel leden van de georganiseerde misdaad in Italië, zoals Cosa Nostra op Sicilië en Ndrangheta in Calabrië, zien zichzelf als lid van een soort religieuze sekte en roepen veelal de hulp in van de heiligen bij hun criminele activiteiten.