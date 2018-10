'Hoe komen zulke jonge vrouwen aan zo'n vijfsterrenleven?'

Afgelopen zomer las ik een artikel over yachtgirls; een fenomeen dat me eerlijk gezegd nog nooit was opgevallen, maar toen ik er eenmaal op ging letten, zag ik ze op Instagram volop voorbij komen: jonge vrouwen met strakke lichamen in nog strakkere bikini’s die paraderen op allerhande jachten: poserend op de punt, rollend over het dek, krioelend in de smetteloze kussens.

Vijfsterrenleven

Ze vliegen in privéjets, shoppen bij Chanel, cruisen in een Bentley - en dat allemaal onder de hashtags #blessed, #dreambig, #liveyourdreams. Maar wie betaalt die big dreams eigenlijk? Hoe komen zulke jonge vrouwen aan zo’n peperduur vijfsterrenleven?

Op al die foto’s is zelden tot nooit een man te zien; zelfs geen rijke vader, en voor een eigen zakenimperium zijn ze wellicht wat aan de jonge kant. Nu heeft de oplettende kijker natuurlijk wel een donkerbruin vermoeden hoe het zit - maar wat maakt het uit? Kan het iemand wat schelen hoe een yachtgirl haar vakantie financiert?

Prostitués

Nou en of. Want er blijkt een populaire website te zijn: Tag your sponsor die maar één doel heeft: het ontmaskeren van dit soort 'modellen' die volgens de uiteraard anonieme beheerder van de site gewoon prostitués zijn.

Het ergert Tag your sponsor dat deze vrouwen online chic lopen te doen, terwijl ze hun 'sponsor' (lees: de klant) angstvallig buiten beeld houden om zo de schijn te wekken van een zorgeloos insta-perfect leventje.

Ouwe kerels

'Ja,dus?' denk ik dan, prostitutie is al zo oud als de weg naar Rome. Naast de sugar daddies die voor jonge studentes de studieboeken willen betalen, heb je nu dus blijkbaar ook summer daddies die vakanties in de aanbieding hebben.

Daarvoor moeten de vrouwen natuurlijk wél even 'in de mast klimmen.' Geen wonder dat ze die ouwe kerels buiten beeld houden; die vloeken nogal met het decor. Mijn keuze zou het niet zijn - en volgens mij is het nog gevaarlijk ook - maar wie ben ik om over een ander te oordelen

Poep- en plasseks

De website gaat echter nog een stap verder: ze lokken de vrouwen met een sardonisch genoegen in de val. Ze benaderen de yachtgirls zogenaamd als rijke Arabier en bieden bijvoorbeeld 20.000 euro voor een weekje all-inclusive in Dubai.

Zodra de vrouw toehapt, voeren ze het wensenlijstje op: het begint met trio’s, maar ontaardt al snel in ranzige poep- en plasseks, zelfs in bestialiteit. En het erge is: veel van die meiden blijven overal 'Ja' op zeggen, zolang je maar extra betaalt.

Moraal

politieInderdaad, dat is ontluisterend, maar nog veel gênanter vind ik dat de site deze vrouwen vervolgens met naam en toenaam plus het hele mailverkeer te kijk zet. Hoe langer ik door die website scrolde, hoe bozer ik werd.

Welk doel wordt hiermee gediend? Wie heeft deze types tot moraalpolitie gemaakt? Prostituees zijn ook gewoon maar mensen. Door Tag your sponsor worden ze pas echt genaaid.

