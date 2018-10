Liefde laat zich niet leiden (maar liever niet op het werk…)

Zeker, het komt voor dat relaties op de werkvloer op zijn minst de werksfeer verpesten. Klaas_Jan zegt ook: „Werk en privé moet je gescheiden houden. De sfeer kan behoorlijk verpest worden als het slecht functionerende liefje van de baas promotie na salarisverhoging in de schoot geworpen krijgt.”

En ook Berexstone vindt: „Elkaar leren kennen of verliefd worden op elkaar hoort niet op de werkplek thuis. Dat getuigt van weinig professioneel gedrag.”

Verbieden dan maar? Nee!, zegt Fina.horstink: „Ik kwam mijn man op het werk tegen, hij werkte er al 6 jaar, ik was nieuw. Ik was 53, hij 36. Ik zat op kantoor, hij in de verkoop. Wij waren binnen een week verliefd. Nu zijn we getrouwd, al jaren. We hebben al bijna 20 jaar zelf een bedrijf en zijn nog steeds gelukkig.”

En Brulboei zegt: „Liefde laat zich terecht, niet sturen. Ik zou mij er ook niet aan storen wat van de baas wel of niet mag, liefde kent geen grenzen en laat zich ook niet regisseren.”

Vrijwel iedereen is het erover eens dat het niet verstandig is om op de werkvloer iets te beginnen. Marc0063 haalt de statistieken erbij: „Iedereen weet, dat een op de drie relaties kapot gaat. Dus als je dan ook nog op het werk de hele dag op elkaars lip zit, is de kans dat het fout gaat nog veel groter.”

Jandeb is er kort over: „Voor mij hoeft het niet. Ik ben zo vaak door m’n baas genaaid dat de aardigheid er behoorlijk van af is.”

Maar wat kan er dan fout gaan? Nou, zegt Jack Hollanda: „In gevallen dat er een soort van baas/medewerker-verhouding is, dan moet je toch open kaart spelen. Doe je dat niet en er komen problemen, dan zal je de gevolgen als baas moeten aanvaarden.”

Hb kent die situatie: „Ik heb gewerkt in een situatie waarbij iemand waar ik leiding aan gaf een relatie had met mijn manager. Ik heb geen probleem met relaties op het werk, maar wel met relaties waarbij er belangenverstrengeling kan zijn.” En ook janvan75 zegt: „Ik heb te veel voorbeelden gezien van chefjes, die hun geliefde binnenhalen/voortrekken of promotie geven om niks.”

Jesters do oft prove prophets ziet dat gevaar ook: „In het bedrijf werken op onze vestiging zo’n 130 mensen. Vanzelfsprekend zijn er vele relaties ontstaan in de loop der jaren. Voor de bedrijfsvoering is dat geen enkel probleem, zolang je twee geliefden niet op één afdeling laat werken. Dat is dan ook het beleid bij ons.”

Megje zegt dan ook (met een verwijzing naar de affaire die uiteindelijk Han ten Broeke tot terugtreden bewoog): „Veel relaties ontstaan op de werkvloer en daar is mijns inziens niets mis mee. Als het serieuze relaties zijn, moet het kunnen, mits het de werksfeer niet hindert. Anders is het wanneer je als volksvertegenwoordiger de stoel van de voorzitter van de Tweede Kamer gaat gebruiken om seks te hebben.”

DrRadalfo PhD is een van de weinigen die wel heil zien in een gedrags- of een meldcode: „Een relatie op het werk is vooral arbeidskundig in feite onacceptabel. Veel professionele bedrijven en overheid, in binnen-en buitenland, hebben dat in company policies en gedragsregels vastgelegd en daar teken je doorgaans zelfs voor. (…) Uit onderzoek blijkt dat relaties binnen organisaties (behalve bij zeer grote) bijna altijd tot ongewenste conflicten leiden of dat mensen, al dan niet terecht, met een relatie elkaar, kunnen bevoordelen. Of het nu waar is of niet. Dat is onwerkbaar.”

UniekZijn zegt dan ook: „Liefde is privé. Houd het dan ook privé.”