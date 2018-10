Op sociale media poseert de tiener graag met wapens. Ⓒ Facebook

ROERMOND - De 16-jarige jongen die vrijdag zwaarbewapend op een school in Roermond schoten loste, was al jaren bekend als wapenfreak, zo zegt het schoolbestuur. Maar dat was geen reden tot ongerustheid. „Hij tekende al in groep 4 pistooltjes. Maar er zat geen ontwikkeling in die ons verontrustte”, zegt schoolbestuurder Verstegen.