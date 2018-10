Twee doden en drie zwaargewonden bij ongeluk A200

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de voormalige suikerfabriek bij Halfweg.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Een aantal slachtoffers zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Bij het ongeval waren vier auto's betrokken.

De weg was richting Amsterdam lange tijd afgesloten, maar is inmiddels weer open, zei Rijkswaterstaat. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.

’Nooit zo erg als dit keer’

Op ongeveer 150 meter van het ongeluk staan vier jongens voor een fietsenwinkel op de parkeerplaats. Filip woont hier al zijn hele leven, vertelt hij. ,,Er gebeuren hier wel vaker ongelukken. Maar nog nooit zo erg als dit keer.’’

De plaats des onheils ligt net over een viaduct met aan weerszijden wat groen en iets verder bedrijfspanden. Ook is er een oprit. Okan denkt dat het ongeluk daaraan ligt, maar de crash vond nog voor de oprit plaats. Wel was er file, vertellen hij en de andere jongens. Dat kon nog wel eens een rol hebben gespeeld, vermoeden ze. ,,Hier verderop is een stoplicht. Daardoor staat het verkeer hier vaak stil. Dat zie je niet als je over die brug komt met 100 kilometer per uur. Als iemand te hard rijdt, of op zijn telefoon zit of zo, dan klap je er zo op.’’

De auto’s waren zwaar beschadigd, zagen de jongens. Okan maakte wat foto’s. ,,Een van de auto’s was aan de achterkant helemaal kapot, daar is iemand opgeklapt. En een stond helemaal gedraaid op de weg.’’

Filip, Okan, Koen en Serkan hoorden de klap niet, maar wel alle sirenes. Ze zagen de traumahelikopters landen. ,,Er vloog ook een politiehelikopter. Die bleef rondjes draaien’’, zegt Koen.