Scootmobiel van snelweg geplukt in Groningen

Of de bestuurder van het karretje de weg kwijt was of dat hij de snelste route probeerde te pakken is niet duidelijk. Het voertuig is inmiddels afgevoerd door de politie, zo meldt Dagblad van het Noorden.

Bekijk ook: Canta van de snelweg geplukt

Bekijk ook: Fietsende toeristen van snelweg geplukt