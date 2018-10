SP-leider Marijnissen: Rutte is moreel corrupt

Marijnissen zette de harde persoonlijke aanval in op een manifestatie van haar partij in Rotterdam aan de vooravond van Prinsjesdag. Ze hamert erop dat het kabinetsbeleid oneerlijk uitpakt en dat het tijd is voor „moraal” en „rechtvaardigheid.” Het vertrouwen van de samenleving in de politiek en de democratie staat op het spel, waarschuwt de SP-leider. Daarom wil ze onder meer dat Tweede Kamerleden voortaan moeten opgeven wat voor aandelen ze bezitten, zodat duidelijk is welke belangen ze hebben.

Net als GroenLinks-collega Jesse Klaver wil Marijnissen een maatschappelijke beweging op de been brengen om „de vijand in het Torentje” het hoofd te bieden. „Laten wij één front vormen”, zei ze voor enkele honderden aanhangers. Ze kijkt daarvoor naar haar collega’s van de andere linkse politieke partijen, maar bovenal naar burgers „die zijn opgestaan.”

Marijnissen loofde de plannen van actievoerende leraren, zorgpersoneel, schoonmakers en agenten om met een massale staking behoud van de dividendbelasting en meer geld voor de publieke sector af te dwingen. Ze wees erop dat arbeidsgehandicapten al gedaan wisten te krijgen dat een plan om hen minder dan het minimumloon te mogen betalen niet doorgaat. „Er is hoop.”

Ook maatregelen om het opwarmen van de aarde tegen te gaan, dreigen oneerlijk uit te pakken, waarschuwt Marijnissen. Ze vreest dat gewone mensen de rekening betalen, terwijl „grootvervuilers” als Shell buiten schot blijven.