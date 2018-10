Historische kerk Amstelveen in de as gelegd

Een groot deel van de kerk en het dak zijn vernield. Volgens de brandweer is de schade groot. Brandweerlieden zijn voorlopig nog bezig met nablussen.

Alleen de pastoor was in de kerk toen de brand uitbrak en hij kon snel naar buiten. Hij zei tegen de brandweer dat er geen mensen meer in het gebouw aan de Noorddammerlaan in de wijk Bovenkerk waren toen de brand uitbrak. Er zijn geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De rook was tot in de verre omtrek te zien.

Omwonenden van de kerk moesten tijdelijk hun huizen verlaten en werden elders opgevangen. De bewoners van twee woningen kunnen nog niet terug naar huis.

In verband met de veiligheid wordt het publiek op grote afstand gehouden. Volgens de woordvoerster is er vooralsnog geen instortingsgevaar.

Het gebouw is een rijksmonument en werd in 1888 in gebruik genomen. Het is ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers.

„Het is vreselijk dat dit prachtige rijksmonument en icoon van Bovenkerk in brand staat. We leven mee met de omwonenden. Voor heel Amstelveen is dit verschrikkelijk. We hopen dat de schade beperkt blijft”, zei burgemeester Bas Eenhoorn.

Ook op Twitter wordt met verslagenheid gereageerd op de beelden van alle vlammen en rook. „Drama”, zucht de een. „Getrouwd in deze prachtige kerk”, schrijft een ander. Ook tweet iemand: „Ziet er tamelijk hopeloos uit.”