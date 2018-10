’Te lang leven levert hoop ellende op’

De Dalai lama begroet kinderen na de opening van de tentoonstelling. Ⓒ ANP

AMSTERDAM – De dalai lama was zaterdag soms onnavolgbaar in zijn antwoorden op vragen in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. „Maar zijn boodschap blijft hetzelfde, en die is prachtig”, aldus bezoekers na afloop. Samengevat: zorg voor elkaar en leef met elkaar. En gebruik technologie vooral voor een mooi leven, niet voor een lang leven.