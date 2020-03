Indonesië wordt niet warm of koud van excuses koning

Overal in Indonesië kunnen koning Willem-Alexander en koningin Máxima rekenen op een warm welkom van de enthousiaste bevolking. Ⓒ ANP

Jakarta - De excuses van de koning voor het Nederlands geweld na 1945 in Indonesië kwamen op de dag dat koning en koningin kransen legden op een Indonesisch en een Nederlands ereveld. Intussen lijken de gastheren zich totaal niet druk te maken over de knieval van de koning tijdens het staatsbezoek. Die vragen zich eerder af of al die Nederlanders hier het coronavirus niet met zich meedragen. En dan wordt het staatsbezoek ook nog eens ingekort vanwege een dodelijk ongeluk.