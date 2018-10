’Schade door Florence loopt in de miljarden’

Door de orkaan zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Het Witte Huis liet weten dat president Donald Trump heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van federaal overheidsgeld voor enkele getroffen districten. De president wil het gebied komende week bezoeken.

Het passeren van Florence ging gepaard met zware regenval. Rivieren traden buiten hun oevers en tal van velden met landbouwgewassen moeten als verloren worden beschouwd. Larry Wooten, voorzitter van het bureau voor landbouw in North Carolina zei dat de helft van de tabaksplanten in North Carolina nog in het veld stond en „in principe is verwoest, weggeblazen.”

Verder kwamen ongeveer 1 miljoen mensen in North Carolina, South Carolina, Georgia en Virginia zonder stroom te zitten. Bovendien moest door wateroverlast de Interstate 95, de snelweg die loopt van Maine naar Florida, worden gesloten. In North Carolina hadden ongeveer 20.000 mensen hun toevlucht gezocht in opvangcentra en in South Carolina 70.000.

Florence bereikte donderdag op zee windsnelheden tot ruim 190 per uur. Nadat het oog van de orkaan vrijdag het vaste land had bereikt, nam de wind in kracht af. Het Nationaal Orkaancentrum in de VS meldde dat Florence zaterdag aan het eind van de middag (Nederlandse tijd) windsnelheden tot 75 kilometer haalde. Het oog van de orkaan bevond zich op dat moment tientallen kilometers ten westen van Myrtle Beach in South Carolina. Weerkundigen zeiden dat Florence zich langzaam in westelijke richting bewoog.