Zo veel zwerfafval is opgeraapt tijdens World Cleanup Day

Met behulp van een speciale app fotograferen de deelnemers het gevonden item. Daarna stelt de app vast om wat voor zwerfafval het gaat en wat de herkomst is.

Het meest gevonden stukje afval in Nederland zijn sigarettenpeuken, gevolgd door blikjes en verpakkingen. Het meest gevonden materiaal is plastic (60 procent) en papier (23 procent). Marlboro is het meest getagde merk, gevolgd door McDonalds en Red Bull.

Zondag maakt de organisatie het totale aantal opgeruimde stuks zwerfafval bekend.

Wereldwijd doen 156 landen mee aan World Cleanup Day.