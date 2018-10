Protest tegen sluiting bos bij Het Loo

Faunabescherming heeft koning Willem-Alexander opgeroepen om het bos niet langer te sluiten tijdens het jachtseizoen. In dagblad Trouw plaatste de organisatie een brief waarin werd gevraagd het natuurgebied het hele jaar door open te stellen voor het publiek. Het bos gaat dicht wegens het jachtseizoen, maar daadwerkelijk wordt er niet meer gejaagd. De koning was gevraagd aanwezig te zijn bij de actie, maar die kwam niet. „We hadden het ook niet verwacht”, aldus een woordvoerder van Faunabescherming.

Het Kroondomein van 6700 hectare hoorde ooit bij Paleis Het Loo. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor volledige openstelling, maar minister Carola Schouten (Natuurbeheer) liet onlangs weten dat niet te kunnen uitvoeren omdat de koning daar over gaat.