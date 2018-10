Een voorbijganger had de politie gewaarschuwd over de balk nabij de overweg Klandermansweg in buurtschap Het Woold. De politie is bezig met onderzoek en wil graag weten ’welke idioot’ hiervoor verantwoordelijk is.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik