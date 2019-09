Vlogger Sweep blij dat hij weer vrij is

Samen met Ties Granzier werd hij dinsdag opgepakt bij een geheime locatie van de Amerikaanse luchtmacht in Nevada, Area 51, waar ze een filmpje wilden maken. Volgens Sweep was ’het helemaal niet slecht of verkeerd’ wat hij samen met Granzier deed. „We wilden een mooie journalistieke video maken over iets dat op dit moment speelde”, vertelt Sweep. „Veel mensen hadden het over het Area51-gedoe. Maar opeens kwam er een draai aan.”

De twee werden donderdag vrijgelaten. „We zijn erg blij dat we ons voor 500 dollar vrij hebben kunnen kopen. Maar aan de andere kant komt er maandag natuurlijk wel een rechtszaak. Dus tot dat moment is het nog even spannend voor ons, hier in Amerika. Maar we hebben een advocaat ingeschakeld, dus we gaan zorgen dat het helemaal goed komt. Die advocaat, hier uit Las Vegas, is een heel goede. Die heeft wel verstand van zaken”, aldus Sweep.

Hij is zich ervan bewust dat zijn ouders zijn geschrokken van zijn actie. „Dat vind ik natuurlijk heel vervelend voor ze. Het is goed om ze weer te spreken.”