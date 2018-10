Haai bijt zwemmer dood bij kust Massachusetts

Het gaat volgens lokale media om de eerste fatale haaienaanval op een mens in tachtig jaar. Het slachtoffer zwom een stukje bij het strand van Newcomb Hollow in Wellfleet.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man, die ernstige verwondingen had opgelopen, te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. In het ziekenhuis is hij officieel dood verklaard. Wie het slachtoffer is, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend met wat voor haai de man in aanraking kwam.

De man zou het water in zijn gegaan op een plek waar voor haaien wordt gewaarschuwd.