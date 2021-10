Kringloopwinkel Noordwijkerhout ontruimd na vondst handgranaat tussen opgehaalde spullen

,,We hadden in Leiden een opslagruimte leeggeruimd’’, vertelt bedrijfsleider Ed de Ridder. ,,Dat doen we vaker, op verzoek van dat bedrijf, als klanten de gehuurde ruimte niet meer gebruiken. Bij het leeghalen van de vrachtwagen kwamen we bij het leeghalen van de dozen die handgranaat tegen.’’

Hij belde direct de politie, die het Team Explosieven Verkenning (TEV) naar Noordwijkerhout stuurde. De leden daarvan namen het projectiel mee voor onderzoek. ,,We hebben begrepen dat de handgranaat uit Engeland komt’’, zegt De Ridder. ,,Verder hebben we er nog niets over gehoord, dus ook niet of het een gevaarlijke situatie is geweest.’’

Op het moment van de vondst, halverwege vrijdagmiddag, liepen ongeveer vijftien tot twintig klanten in de kringloopwinkel. Zij zijn na de ontruiming naar huis gestuurd. ,,Met de schrik viel het wel mee’’, zegt de bedrijfsleider. ,,Maar het was wel even hectisch. Na het hele gebeuren was het niet meer de moeite om nog open te gaan. Een verloren middag dus.’’

Wel een bijzonder verhaal, vindt hijzelf. ,,Tussen de spullen zat verder niets geks, maar dit was wel meteen iets heel ongebruikelijks. Het is de eerste keer in tien jaar dat ik zoiets meemaak. Ik hoop maar dat het mooie reclame is voor onze kringloopwinkel.’’ Lachend: ,,En dat de klanten nog durven komen.’’