’Epische hoeveelheden regen’, dodental Florence loopt verder op

Chuck Watson, een rampendeskundige van een onderzoeksinstituut in Georgia, zei dat de schade zou kunnen oplopen tot ongeveer 20 miljard dollar (ruim 17 miljard euro).

Mariniers, de kustwacht en vrijwilligers in helikopters, boten en voertuigen hebben zaterdag honderden mensen gered die waren ingesloten door het water. In North Carolina moeten de achtergebleven inwoners rekening houden met overstromingen.

,,Als je weigert te vertrekken tijdens deze verplichte evacuatie, moet je je wettelijke naasten inlichten, want de kans op sterven is zeer aanwezig", liet burgemeester Mitch Colvin van Fayetteville in North Carolina weten. ,,Het ergste moet nog komen."

Het passeren van Florence ging gepaard met zware regenval. Rivieren traden buiten hun oevers en tal van velden met landbouwgewassen moeten als verloren worden beschouwd. Larry Wooten, voorzitter van het bureau voor landbouw in North Carolina zei dat de helft van de tabaksplanten in de staat nog in het veld stond en ,,in principe is verwoest, weggeblazen''.

Verder kwamen ongeveer 1 miljoen mensen in North Carolina, South Carolina, Georgia en Virginia zonder stroom te zitten. Bovendien moest door wateroverlast de Interstate 95, de snelweg die loopt van Maine naar Florida, worden gesloten. In North Carolina hadden ongeveer 20.000 mensen hun toevlucht gezocht in opvangcentra en in South Carolina 70.000.

Het Nationaal Orkaancentrum in de VS meldde dat Florence zaterdag aan het eind van de middag (Nederlandse tijd) windsnelheden tot 75 kilometer haalde. Het oog van de orkaan bevond zich op dat moment tientallen kilometers ten westen van Myrtle Beach in South Carolina. Weerkundigen zeiden dat Florence zich langzaam in westelijke richting bewoog.