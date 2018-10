Meer doden door tyfoon Mangkhut, Hongkong zet zich schrap

In de provincie Cordillera zijn twintig mensen omgekomen door aardverschuivingen. eerder werden in dit gebied al vijf doden in de stad Baguio gemeld. In de provincie Nueva Vizcaya vier. Een persoon in de provincie llocos Sur kwam om het leven door een vallende boom.

De tyfoon, de zwaarste van 2018, trekt richting Hongkong en de Chinese kust en neemt naar verwachting boven de Zuid-Chinese Zee nog in kracht toe.

In Macau hebben de autoriteiten de sluiting van alle casino's gelast in verband met de naderende tyfoon. Het is de eerste keer sinds nieuwe vergunningen zijn afgegeven in 2002 dat het gokken in de voormalige Portugese kolonie is stilgelegd.