Grensagent opgepakt voor dood van vier vrouwen

De 35-jarige verdachte Juan David Ortiz werd gevonden op een parkeerplaats in de stad Laredo, zo'n 240 kilometer ten zuidwesten van San Antonio, waar hij zich schuilhield. Een vrouw die hij volgens de aanklacht had ontvoerd was ontsnapt en had de politie ingelicht. ,,We geloven dat we sterke bewijzen tegen deze man hebben", zei sheriff Martin Cuellar van Webb County. ,,Onze gemeenschap is veilig voor deze moordenaar."

De lichamen van twee vrouwen werden volgens lokale media eerder deze maand aangetroffen langs de Interstate 35 in het noordwesten van Webb County. De lichamen van de derde en vierde vrouw werden dit weekend in die buurt gevonden. De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt.