Autoloze zondag in 41 Belgische steden

,,Door autoloze straten worden steden en gemeenten niet alleen leefbaarder, maar duurzaam verplaatsen is ook goed voor het milieu en de gezondheid", zegt organisator Netwerk Duurzame Mobiliteit. Het seizoen van de autovrije zondagen begon op 26 augustus in Leuven. Zondag 16 september is het hoogtepunt met 41 gemeenten waaronder Antwerpen, Brugge, Gent en Mechelen.

In totaal zijn er dit jaar 48 Vlaamse steden en gemeenten die ervoor kiezen om voor een dag het gemotoriseerd verkeer te weren en de straat terug te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.