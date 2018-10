VIJFHUIZEN - ,,Aaaaahhhh, daar is Matt Harnacke!” Het Australische topmodel met 378.000 Instagramvolgers draait zich om en neemt even de tijd voor een foto. Paardenmeisje Anouk is de hemel te rijk. ,,Deze gaat op mijn Insta.” Dag twee van Horse Event lijkt meer dan geslaagd.