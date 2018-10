Storm rond tv-reporter die kracht van orkaan Florence ’overdrijft’

Terwijl een verslaggever zich nauwelijks staande kan houden, lopen op de achtergrond twee mannen kalm over straat. Ⓒ Twitter

CHARLESTON - Een reporter van The Weather Channel krijgt de hoon van duizenden gebruikers van social media over zich heen. Zijn tv-verslag van orkaan Florence ging viraal omdat hij de kracht van de storm ietwat aandikte. Terwijl de reporter doet alsof hij met moeite op de been kan blijven, lopen op de achtergrond twee mannen rustig over straat.