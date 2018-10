Brandweer blust nog na in kerk Amstelveen: ’Schade enorm’

Een groot deel van de kerk en het dak zijn vernield. Ⓒ EPA

AMSTELVEEN - De brandweer is zondagochtend nog steeds bezig met nablussen in de St. Urbanuskerk in Amstelveen. Volgens een woordvoerster is er enorm veel schade, maar moet later op de dag bekeken worden of en wat er gesloopt moet worden. De bewoners van enkele woningen dichtbij de kerk zullen volgens haar ook zondag nog niet naar huis kunnen.