Wiegel: VVD dom bezig met Kamervoorzitter

De VVD wil dat Broekers-Knol niet terugkeert in de Eerste Kamer na de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar. De liberalen hebben de regel dat iemand maximaal 12 jaar in de senaat mag zitten en voor de 71-jarige Broekers-Knol was al eens een uitzondering gemaakt.

Broekers-Knol had zelf graag nog een termijn in de Eerste Kamer plaatsgenomen. Ze had dan opnieuw Eerste Kamervoorzitter kunnen worden en als ervaren kracht onder meer de verhuizing van het parlement kunnen begeleiden en de nieuwe griffier kunnen inwerken. Maar de VVD staat het dus niet toe.

Hans Wiegel

Wiegel vindt het een „heel onverstandige zet” en „het is ook onbehoorlijk naar iemand die het zo goed heeft gedaan.” De liberalen zijn volgens hem ook „dom” bezig omdat nu de functie van Eerste Kamervoorzitter wel eens naar een andere partij kan gaan.

In het programma zei Wiegel verder dat de VVD in Den Haag ’een meer eigen liberaal gezicht’ moeten laten zien. Hij sprak zich niet expliciet uit over het onderwerp, maar stelt dat er veel argumenten zijn tegen de afschaffing van de dividendbelasting.