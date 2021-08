Jongetje (5) schiet 3-jarig meisje dood

Het drama speelde zich vrijdag in alle vroegte af in een huis in de Amerikaanse staat Minnesota en is bekendgemaakt in een verklaring door de politie. Familieleden brachten het meisje in allerijl nog naar het ziekenhuis, maar dat mocht niet meer baten. Het gaat om een tragisch ongeluk, benadrukt de sheriff van Cass County.

Onder wat voor omstandigheden het meisje werd getroffen, is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt nog, er wordt autopsie verricht.

Volgens Gun Violence Archive zijn er dit jaar al bijna duizend Amerikaanse kinderen door vuurwapens om het leven gekomen.